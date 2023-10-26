الأولى بالمنطقة والشرق الأوسط.. "تخصصي العيون" يُجري عملية زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية الرقيقة

وأكد الدكتور محمد المطلق رئيس بنك العيون في مستشفى الملك خالد التخصصي على نجاح العملية؛ مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد مرجعًا مهمًّا في زراعة القرنية بكافة أنواعها، وأن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمنطقة، نتيجة التعاون المثمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وبين معهد "lions world vision".