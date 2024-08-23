نظام العمل الجديد: إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت

"مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تُحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. كما يحتسب النظام (ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات".