نظام العمل الجديد: إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت

تضمَّن نظام العمل الجديد، الذي أُسدل الستار عنه اليوم، وسيتم العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، تعديل المادة الثالثة عشرة بعد المائة؛ لتصبح على النحو الآتي:
"مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تُحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. كما يحتسب النظام (ثلاثة) أيام حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات".
وتنص المادة قبل التعديل على الآتي: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".