أبدعتْها خلال فعالية فنية بـ"كتاب الرياض".. تشكيلية سعودية تعبّر عن المكانة المرموقة للمملكة وقيادتها دوليًّا

اختارت الفنانةُ التشكيلية السعودية منيرة السليم، أن تشارك بفكرة معبرة عن المكانة المرموقة التي تتحلّى بها المملكة وقيادتها حاليًّا، في الفعالية المشتركة للفنانين التشكيليين العمانيين والسعوديين، التي أقيمت مساء اليوم "الأربعاء"، في معرض الفن التشكيلي العماني بمعرض الرياض الدولي للكتاب، والتي نُظّمت ضمن فعاليات اختيار سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض هذا العام.