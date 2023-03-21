"البديوي": دول التعاون تصون حقوق الإنسان وتكفلها جميعها بما فيها المساواة وعدم التمييز

جاء ذلك خلال مناسبة اليوم العالمي للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، خاصة بعد مرور 75 عاماً من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".