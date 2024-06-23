"السديس": "الترجمة" مشروع عالمي لإيصال رسالة الحرمين بـ20 لغة عالمية والوصول إلى621 مليون مسلم

نوه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بالجهود المتميزة ,التي بذلها وكيل الرئيس للترجمة واللغات أحمد الحميدي وفريقه في ترجمة خطبة عرفات وخطبة عيد الأضحى لموسم حج عام 1445ههجرية بـ20 لغة عالمية.
كما أشاد بالدور البارز لكوادر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب الحرمين وخطبة عرفات، مشيدًا بجهودهم البارعة في خدمة الزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام من الناطقين بغير اللغة العربية.
وقال "السديس" خلال استقباله له بمكتبه اليوم برئاسة الشؤون الدينية: إن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب هو مشروع عالمي رائد، وواحد من أهم مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية، ومضامين الخطب المنبرية المترجمة وهداياتها الإنسانية والأخلاقية، من خلال مشروع الترجمة.
حضر اللقاء مستشار رئيس الشؤون الدينية: المشرف على اللغات والترجمة والإعلام بالرئاسة الأستاذ فهيم الحامد.
فيما حقق مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة إلى ترجمتها بـ (20) لغة عالمية، والوصول إلى (621) مليون مستفيد ومستمع في رقم قياسي جديد؛ وهو العدد الأكبر من نوعه، تحققه الرئاسة في تاريخها. فيما نجح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بترجمتها إلى (20) لغة عالمية، والوصول إلى نحو 20 مليونًا، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري في رقم قياسي جديد - وهو أيضًا العدد الأكبر من نوعه - تحققه الرئاسة في تاريخها.