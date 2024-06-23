"السديس": "الترجمة" مشروع عالمي لإيصال رسالة الحرمين بـ20 لغة عالمية والوصول إلى621 مليون مسلم

فيما حقق مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة إلى ترجمتها بـ (20) لغة عالمية، والوصول إلى (621) مليون مستفيد ومستمع في رقم قياسي جديد؛ وهو العدد الأكبر من نوعه، تحققه الرئاسة في تاريخها. ‏فيما نجح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بترجمتها إلى (20) لغة عالمية، والوصول إلى نحو 20 مليونًا، من ضمنهم 6 ملايين مستمع فوري في رقم قياسي جديد - وهو أيضًا العدد الأكبر من نوعه - تحققه الرئاسة في تاريخها.