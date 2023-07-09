"تقويم التعليم" تطلق أول مقياس رقمي تفاعلي للذكاء عالميًّا وأول مقياس عربي

ويمتاز "ألف ياء المقياس الرقمي للذكاء" بأنه يتضمّن 47 اختبارًا فرعيًّا؛ حيث تبلغ نسبة الزيادة في المقاييس الفرعية 261% مقارنة بالمقاييس العالمية المعتبرة، إضافة إلى إمكانية تطبيقه عن بُعد مستقبلًا، ولا يحتاج إلى وقت وجهد للإعداد لجلسة المقياس، ويُغطّي العناصر المعرفية والعصبية والنفسية، وهو مصمّم على شكل ألعاب حاسوبية مشوّقة، ويتكيّف مع مستوى المفحوص؛ مما يساعد على إزالة الرهبة من نفوس المفحوصين، ويحفظ البيانات تلقائيًّا؛ لخدمة المستفيدين وإجراء البحوث العلمية.