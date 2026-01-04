أمير الشرقية يدشّن مهرجان تمور الأحساء المصنّعة ويشيد بدوره في رفع صادرات المملكة

وأكد سموه في كلمته أن المهرجان يجسّد توجهًا وطنيًا لتعظيم القيمة المضافة للتمور السعودية، وتحويلها من منتج زراعي تقليدي إلى صناعة تحويلية تنافسية تسهم في رفع الصادرات، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الأحساء أصبحت نموذجًا متقدمًا في استثمار الميزات النسبية وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة.