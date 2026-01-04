أمير الشرقية يدشّن مهرجان تمور الأحساء المصنّعة ويشيد بدوره في رفع صادرات المملكة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم الأحد، افتتاح مهرجان تمور الأحساء المصنّعة في قلعة أمانة الأحساء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتنظيم من أمانة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، وبشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية.
وأكد سموه في كلمته أن المهرجان يجسّد توجهًا وطنيًا لتعظيم القيمة المضافة للتمور السعودية، وتحويلها من منتج زراعي تقليدي إلى صناعة تحويلية تنافسية تسهم في رفع الصادرات، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الأحساء أصبحت نموذجًا متقدمًا في استثمار الميزات النسبية وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية مستدامة.
من جانبه، أوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر أن المهرجان يمثل محطة استراتيجية لتحويل التمور إلى منتج استثماري يحمل اسم الأحساء إلى الأسواق العالمية، كما يسهم في تطوير الصناعات التحويلية، وتحفيز الاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالنخيل والتمور.
وأكد معالي الوزير ماجد الحقيل أن المهرجان يعكس تكامل التنمية الحضرية مع الاقتصاد الغذائي، ويبرز قدرة المدن السعودية على استثمار مواردها بشكل فعّال، مشددًا على أن دعم الصناعات التحويلية يُعد ركيزة أساسية في مسار تعزيز تنافسية المدن وتنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن المهرجان خُطط له ليكون منصة تسويقية متخصصة تدعم تجار التمور، وترفع من كفاءة الإنتاجية وفق معايير تسويقية تتواءم مع متطلبات الأسواق العالمية، منوهًا بدور أمانة الأحساء وشركائها في تطوير المسار التسويقي لتمور الأحساء عبر هذا الحدث السنوي.
ويستقبل المهرجان زواره بدءًا من 4 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، ويضم منصة متكاملة لبيع التمور المصنّعة، إلى جانب فعاليات ثقافية وترفيهية تستهدف جميع أفراد الأسرة.
ويأتي هذا المهرجان استكمالًا لسلسلة من النجاحات المتصاعدة التي رسخت مكانة الأحساء عالميًا كموطن للتمور ورافد رئيسي للاقتصاد الوطني، ومنصة لتوسيع الشراكات التجارية وزيادة حضور التمور السعودية في الأسواق الخارجية.