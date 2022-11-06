تستمر حتى 18 من نوفمبر.. بدء أعمال مؤتمر قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ

وأكد "شارما"، في كلمته خلال الجلسة، أن هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة التعاون لمواجهة تغيرات المناخ، لافتًا إلى أنه تم انجاز لائحة اتفاق باريس، وإحراز تقدم غير مسبوق في مجال الوقود الأحفوري، فضلًا عن التعهد بزيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.