وزير النقل الإندونيسي يبدي إعجابه باحترافية الكوادر السعودية في "طريق مكة"

وبيّن أن المملكة دأبت على تسخير جميع إمكاناتها المالية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وكانت المبادرة لها بالغ الأثر والفرحة في تسهيل إجراءات حجاج إندونيسيا، التي يحتاجون إليها بالفعل وزادت هذه السنة على جاكرتا بمدينتَي سورابايا وسولو، مشيداً بأهداف المبادرة وما حقّقته من قبولٍ على جميع الأصعدة.