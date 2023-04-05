حول العالم في صورة: سحلوها بوحشية.. هكذا تعامل جنود الاحتلال مع امرأة عزلاء في المسجد الأقصى

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" نشاهد تعاملاً وحشيًّا إسرائيليًّا مع امرأة فلسطينية عزلاء في باحة المسجد الأقصى، وذلك مع استمرار الاستفزازات الإسرائيلية لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم في شهر رمضان المبارك.