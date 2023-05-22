خدمة لضيوف الرحمن.. تعرف على مراحل تطوير الرواق السعودي في الحرم المكي

ويتكون الرواق السعودي من أربعة أدوار تضم مناطق واسعة، وخصص الميزانان للعربات خدمة لكبار السن وأصحاب الإعاقة، كما يضم أفضل التصاميم، وحرصت الأعمال الإنشائية الحفاظ على هوية المسجد الحرام الإسلامية والمعمارية من خلال العناصر الجمالية من خلال أكثر من 38 قوسًا و389 نجفة، كما تقدر مساحة الأسقف المعلقة بنحو 85.000 متر مربع.