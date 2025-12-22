أمانة العاصمة المقدسة تدعو المتقدمين لتأهيل الإعاشة إلى استكمال بياناتهم قبل 30 رجب

في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1447هـ، دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المتقدمين لطلبات التأهيل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى سرعة استكمال وتحديث بياناتهم عبر منصة خدمات الإعاشة.
وأكدت الأمانة أن التقديم يتم حصريًا من خلال المنصة الإلكترونية، وشددت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتفادي استبعاد الطلبات غير المكتملة من الدراسة.
وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل هو يوم 30 رجب 1447هـ، داعية الراغبين إلى المبادرة بالدخول على المنصة واستكمال جميع المتطلبات النظامية، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم المقبل.