مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يمكّن 30 طالبًا من التدريب على البناء بالطين وصناعة الأخشاب

مكّن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، (15) طالبًا وطالبة سعوديين، من المشاركة في أعمال تطوير عدد من المساجد التاريخية ضمن مسار التدريب التعاوني، وذلك خلال برنامج تدريبي ميداني مدته 6 أشهر، يتلقى خلاله المتدربون أساليب البناء في مجالي البناء بالطين وصناعة الأخشاب التقليدية، على أيدي مهندسين سعوديين متخصصين، فيما يستعد (15) طالبًا وطالبة آخرون للالتحاق بالبرنامج خلال الأيام المقبلة، ليستمر تدريبهم حتى مطلع عام 2026م.