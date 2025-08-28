مع بداية العام الدراسي.. تعليم مكة يُبرز جهود التهيئة بـ3 ملتقيات تربوية وصحية

وجاء في مقدمة هذه الملتقيات، ملتقى "العودة من منظور صحي"، الموجه لأولياء الأمور، والذي استعرض أبرز الممارسات الصحية والمستجدات في الصحة المدرسية، بما يسهم في دعم الأبناء والبنات للعودة إلى مقاعد الدراسة بشكل آمن وسليم.