مع بداية العام الدراسي.. تعليم مكة يُبرز جهود التهيئة بـ3 ملتقيات تربوية وصحية

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ثلاثة ملتقيات تربوية وصحية متخصصة،بالتزامن مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1447هـ، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التهيئة المدرسية ورفع جاهزية الطلاب والكوادر التعليمية والصحية.
وجاء في مقدمة هذه الملتقيات، ملتقى "العودة من منظور صحي"، الموجه لأولياء الأمور، والذي استعرض أبرز الممارسات الصحية والمستجدات في الصحة المدرسية، بما يسهم في دعم الأبناء والبنات للعودة إلى مقاعد الدراسة بشكل آمن وسليم.
كما نظّمت الإدارة الملتقى الافتراضي الأول للموجهين والموجهات الصحيين تحت شعار "رؤية واعدة لمجتمع مدرسي صحي وآمن"، بمشاركة تجاوزت 1000 موجه وموجهة صحية، حيث ناقش الملتقى دور الموجه الصحي في المدارس، واستعرض خطة البرامج الصحية للعام الجديد.
وفي سياق متصل، أُقيم ملتقى التوجيه الطلابي تحت عنوان "مدارسنا وشغف العودة"، بمشاركة أكثر من 900 موجه وموجهة طلابية، بهدف دعم المرشدين الطلابيين واستعراض لائحة السلوك والمواظبة المحدثة.
وتندرج هذه الملتقيات ضمن سلسلة برامج تعليم مكة التي تهدف إلى تهيئة البيئة التعليمية والنفسية والصحية لجميع أطراف العملية التعليمية، بما يضمن انطلاقة آمنة ومتميزة للعام الدراسي.