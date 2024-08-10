"سلام" يعلن بدء التسجيل في برنامج "تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي 7"

وتستمر أنشطة البرنامج على مدار (3) أشهر ابتداءً من 11 سبتمبر إلى 27 من نوفمبر من العام 2024م، لتكون مخرجات النسخة السابعة من البرنامج استكمالًا للنسخ السابقة والتي تخرج منها (363) خريجًا، ساهم (198) من الخريجين بالمشاركة في عدد من المحافل الدولية مع عدة جهات حكومية وأهلية في أكثر من (119) محفلًا دوليًّا.