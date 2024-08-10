"سلام" يعلن بدء التسجيل في برنامج "تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي 7"

أعلن مشروع سلام للتواصل الحضاري، عن بدء التسجيل في النسخة السابعة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، والذي يهـدف إلى تأهيل (70) شابًّا وشابة فـي مجالي التواصل الحضاري والصورة الذهنية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات؛ لتمكينهم من تمثيل المملكة في اللقاءات والمحافل الدولية.
وأوضح المدير التنفيذي الدكتور محمد السيد، أن مشروع "سلام" يهدف إلى مساندة الجهود القائمة في مجال تحسين الصورة الذهنية للمملكة، ومد جسور التواصل الحضاري مع الشعوب والثقافات المتنوعة من خلال عدة أهداف يسعى لتحقيقها، وأبرزها المساهمة في زيادة فاعلية مشاركات الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في الملتقيات والمحافل المحلية والدولية من خلال تنفيذ عدد من البرامج النوعية، ويأتي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي كأحد البرامج المنسجمة مع رؤية 2030 والتي تسعى إلى استثمار طاقات الشباب السعودي، وتوظيفها لإبراز الصورة الحقيقية عن المملكة، وتقديم منجزاتها الإنسانية والحضارية إلى العالم.
وتستمر أنشطة البرنامج على مدار (3) أشهر ابتداءً من 11 سبتمبر إلى 27 من نوفمبر من العام 2024م، لتكون مخرجات النسخة السابعة من البرنامج استكمالًا للنسخ السابقة والتي تخرج منها (363) خريجًا، ساهم (198) من الخريجين بالمشاركة في عدد من المحافل الدولية مع عدة جهات حكومية وأهلية في أكثر من (119) محفلًا دوليًّا.
ودعا مشروع "سلام" الراغبين والمهتمين من الشباب السعودي الشغوف بتمثيل المملكة في المحافل الدولية، بالمبادرة والاطلاع على شروط البرنامج والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع سلام (https://salam4cc.org/training-programs/youth-leadership-program/)؛ وذلك خلال الفترة من 10- 29/ 8 /2024م.