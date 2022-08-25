"تقنية القوز" تعلن عن توافر وظيفة بعقد عمل مؤقت وبرنامج تمهير

وأشار "عسيري" إلى أن شروط العمل هي‏ أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الإدارة المكتبية، ويكون من سكان محافظة القنفذة، وأن يكمل استمارة الطلب، ويجتاز المقابلة الشخصية.