"تقنية القوز" تعلن عن توافر وظيفة بعقد عمل مؤقت وبرنامج تمهير

أعلنت الكلية التقنية بالقوز عن وجود فرصة وظيفية في الكلية للعمل لديها بنظام (عقد عمل مؤقت وبرنامج تمهير).
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية بالقوز والمتحدث باسم الكلية عبدالرحمن عسيري أن على من تنطبق عليه الشروط الدخول وتعبئة استمارة الطلب على الرابط التالي: (forms.gle/h8hoKxfhR28RsF).
وأشار "عسيري" إلى أن شروط العمل هي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الإدارة المكتبية، ويكون من سكان محافظة القنفذة، وأن يكمل استمارة الطلب، ويجتاز المقابلة الشخصية.