"الهاجري": التحايل بلبس الثياب لعبور نقاط التفتيش إثمٌ عظيم.. والحج الصحيح يبدأ بـ"التصريح"

وقال الداعية الهاجري إن الواجب على المسلم أن يُعظّم تلبُّسه بالنسك، وإحرامه بالحج، ومن ذلك أن يكون الإحرام من المواقيت المحددة بنص الكتاب والسنة، ووجوب إحرام الحاج من الميقات وفق الاحكام الشرعية ونظام الدولة بالحصول على التصريح.. لكن بعضهم يتحايل في ذلك ممن يسكن دون المواقيت، فيذهب إلى مكة قبل الحج، ويقيم فيها أكثر من أربعة أيام، ثم يقول أنا الآن قد أقمت في مكة؛ فالإحرام يكون من سكنه في مكة؛ حتى يسلم من مساءلة نقاط التفتيش. وهذا تحايل عجيب.