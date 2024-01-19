محليات
حائل.. تدخّل جراحي نادر يعيد لـ"تيس هولندي" قدرته على المشي طبيعيًا
عملية أجراها فريق بيطري بقسم الثروة الحيوانية التابع لـ"الزراعة" بنجاح
نجح فريق بيطري بحائل، ممثلًا في قسم الثروة الحيوانية بـ"زراعة حائل"، في إجراء عملية إعادة الرَّضَفَة لتيس هولندي، وذلك بالعيادات البيطرية بالقسم.
أجرى العملية الأطباء البيطريون "محمد فتحي، وشافي الشمري، وياسر جمعة"؛ حيث تعد العملية من أندر العمليات في الخليج العربي.
يُذكر أن التيس عجز عن المشي بالكلية، وبإجراء العملية تمت إعادة انزلاق الرَّضَفَة في مفصل الفخذ، وإعادة المفصل إلى الوضع الطبيعي، ونجاح استعادة التيس للمشي بشكل طبيعي.