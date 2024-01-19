حائل.. تدخّل جراحي نادر يعيد لـ"تيس هولندي" قدرته على المشي طبيعيًا

يُذكر أن التيس عجز عن المشي بالكلية، وبإجراء العملية تمت إعادة انزلاق الرَّضَفَة في مفصل الفخذ، وإعادة المفصل إلى الوضع الطبيعي، ونجاح استعادة التيس للمشي بشكل طبيعي.