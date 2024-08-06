بينهم طفلان وامرأتان.. أمطار جازان تصرع 7 أشخاص

سجلت منطقة جازان في غضون خمسة أيام فقط، سبع وفيات وعدداً من الإصابات، بينهم طفلان وامرأتان، وذلك في رصد لـ"سبق"، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة والتي زادت شدة خلال شهر أغسطس.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الجهات المعنية تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بعدم المجازفة بقطع الأودية أو التنزه داخلها خلال فترة المطر، لما تحمله من سيول غزيرة ومنقولة مفاجئة قادمة من مناطق بعيدة تحمل الطمر والأحجار، وتجرف كل ما في طريقها.
ففي بداية الموجة، جرفت سيول وادي مسلة وذلك في الثاني من أغسطس شمال شرق محافظة أحد المسارحة مركبة بها مواطن وزوجته؛ مما تسبب في مصرعهما.
وفي نفس اليوم سقط الجسر الرابط بين محافظتي صبيا وأبو عريش كما تسبب في مصرع مواطن وزوجته أيضاً، وإصابة عدد من أفراد أسرتهما.
بينما انتشلت فِرق الدفاع المدني بمركز الموسم أمس الأول ثلاثة غرقى لقوا حتفهم بعد جريان سيول وادي ابن عبدالله ومثعان في مركز الموسم، وهم طفلان بعمر 13 سنة بعد سقوطهما في الوادي، وشاب عمره 35 سنة بعد محاولته إنقاذهما، وتم نقلهم لمستشفى الموسم لإكمال الإجراءات، ودفنهم في مقبرة العبدلية بمركز الموسم عصر السبت الماضي.
فيما لاتزال الموجة المطرية تواصل هطولاتها على المنطقة مصحوبة بصواعق شديدة ورياح حيث تسببت خلال الفترة الماضية في جريان جميع أودية المنطقة، وخاصة الكبرى منها جازان، خلب، مسلة، وغيرها من الأودية.