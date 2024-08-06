بينهم طفلان وامرأتان.. أمطار جازان تصرع 7 أشخاص

بينما ‫انتشلت فِرق الدفاع المدني بمركز الموسم أمس الأول ثلاثة غرقى لقوا حتفهم بعد جريان سيول وادي ابن عبدالله ومثعان في مركز الموسم، وهم طفلان بعمر 13 سنة بعد سقوطهما في الوادي، وشاب عمره 35 سنة بعد محاولته إنقاذهما، وتم نقلهم لمستشفى الموسم لإكمال الإجراءات، ودفنهم في مقبرة العبدلية بمركز الموسم عصر السبت الماضي.