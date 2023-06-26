وكيل وزارة البيئة لخدمة المستفيدين يتفقد مسالخ العاصمة المقدسة ويقف على الأسواق

وحثَّ "الجذعان" جميع العاملين بالفرع على مضاعفة الجهود؛ لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة، وسعيها للعمل على توفير كافة الخدمات لجميع قطاعاتها، بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، مثمناً جهود القائمين على الفرع، وتفانيهم وعملهم الدؤوب؛ لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن.