محافظ "البنك المركزي": معدل التضخم بالمملكة معقول.. والهدف اقتصاد مستدام

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع، اطلاع أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، وكذلك الاطلاع على الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022م، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2022م، إلى جانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد لعام 2022م، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في شهر أكتوبر المقبل 2022م، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.