محافظ "البنك المركزي": معدل التضخم بالمملكة معقول.. والهدف اقتصاد مستدام

قال محافظ البنك المركزي فهد المبارك، اليوم الأحد، إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول.
وأضاف "المبارك"، في مؤتمر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الرياض، أن الدول العربية ليست بعيدة عن آثار التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وأكد ضرورة دراسة كافة التدابير المحتملة المتاحة للوصول إلى تحقيق اقتصادات مستدامة.
وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية ارتفع بنسبة 3% في أغسطس، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متسارعاً من 2.7% في شهر يوليو.
يُذكر أنه وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ تستضيف المملكة ممثلةً بالبنك المركزي السعودي، اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، وذلك اليوم الأحد وغداً الإثنين في محافظة جدة.
ويشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
وسيناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسة، أهمها: الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.
وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع، اطلاع أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، وكذلك الاطلاع على الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022م، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2022م، إلى جانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد لعام 2022م، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في شهر أكتوبر المقبل 2022م، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.