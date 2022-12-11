محليات

أمانة جدة تباشر أعمال سَحب تجمعات الأمطار في نطاق 16 بلدية فرعية

أهابت لمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية
أمطار جدة
أمطار جدة
واس
واس

باشرت أمانة محافظة جدة من خلال الفِرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سَحب تجمعات المياه الناتجة من الحالة المطرية إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية، بدأت اليوم، وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى الخميس المقبل، وتشمل منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم وميسان".

وأهابت الأمانة لمتابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية، كالمركز الوطني للأرصاد، ومركز الأزمات والكوارث، والدفاع المدني، والبقاء في مكان آمن، وإفساح المجال للمعدات وأعمال سَحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه، مع استخدام الطرق البديلة عن مواقع تجمعات المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.. داعية للتبليغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.

المركز الوطني للأرصاد
أمانة جدة
الحالة المطرية
هطول الأمطار
أمطار جدة 2022
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