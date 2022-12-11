أمانة جدة تباشر أعمال سَحب تجمعات الأمطار في نطاق 16 بلدية فرعية

باشرت أمانة محافظة جدة من خلال الفِرق الميدانية المنتشرة في نطاق 16 بلدية فرعية أعمال سَحب تجمعات المياه الناتجة من الحالة المطرية إثر صدور تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية، بدأت اليوم، وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة، وتستمر حتى الخميس المقبل، وتشمل منطقة مكة المكرمة "العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم وميسان".