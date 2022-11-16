الرياض.. اكتشاف طفرة جينية وراثية مسبّبة للالتهاب الكبدي الفيروسي الخاطف
اكتشف فريق طبي وبحثي من قسم طب الأطفال بكلية الطب في جامعة الملك سعود، طفرة جينية وراثية مسببة للالتهاب الكبدي الفيروسي الخاطف "Fulminant viral hepatitis" بسبب التهاب الكبد الفيروسي "أ".
وأوضحت الجامعة أن هذا العمل تم بالتعاون مع أخصائيي المناعة المخبرية من جامعة روكفيلر في نيويورك، وجامعة باريس ديكارت في فرنسا؛ حيث جرى إتمام البحث على أعلى المقاييس العلمية.
وأضافت أن الفريق أظهر فوائد التشخيص الوراثي السريع للاختلالات الوراثية، وضرورة حصول المصابين بهذه الطفرة على لقاحات التهاب الكبد الفيروسي، التي تساعد بإذن الله على تجنب الآثار الفتاكة لهذا المرض.
وتم نشر ذلك الاكتشاف والبحث العلمي في مجلة "Journal of Clinical Immunology"، وشارك فيه من كلية الطب: الأستاذ المشارك الدكتور فهد السحيم، والدكتورة زبيدة الصم، والأستاذ الدكتور ربيع حلواني، والأستاذ الدكتور صالح المحسن.