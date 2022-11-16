الرياض.. اكتشاف طفرة جينية وراثية مسبّبة للالتهاب الكبدي الفيروسي الخاطف

وأوضحت الجامعة أن هذا العمل تم بالتعاون مع أخصائيي المناعة المخبرية من جامعة روكفيلر في نيويورك، وجامعة باريس ديكارت في فرنسا؛ حيث جرى إتمام البحث على أعلى المقاييس العلمية.