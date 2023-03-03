نظرة على أحد الشرايين المهمة اقتصاديًا وسياحيًا بالمملكة.. طريق "الجوف- حائل"

وكانت منطقة الجوف، في وقت سابق قبل افتتاح هذا الطريق، تعتمد على محاور في الطرق يقطع المسافر من خلالها مئات الكيلومترات للوصول إلى وجهات قريبة نسبياً، إلا أن طريق الجوف حائل الذي انطلقت الحركة المرورية فيه قبل نحو خمسة عشر عاماً أسهم في تقليل المسافات بين مناطق عدة ارتبطت بمنطقة الجوف.