الحقيل يشيد بتصدر الوطنية للإسكان قائمة كبرى شركات التطوير العقاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC هي أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 307 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتجاوز 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.