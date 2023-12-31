الحقيل يشيد بتصدر الوطنية للإسكان قائمة كبرى شركات التطوير العقاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا

أشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بحصول الوطنية للإسكان NHC على المركز الأول وتصدرها قائمة كبرى شركات التطوير العقاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا بتطويرها أكثر من 300 الف وحدة سكنية بقيمة تجاوزت 261 مليار ريال، وذلك حسب التقرير الصادر من شركة أوشن إكس والذي يسلط الضوء على 24 شركة ضمن أبرز شركات التطوير العقاري من دول الخليج وشمال أفريقيا.
حيث أشار معاليه بتغريدة عبر منصة إكس على جهود الوطنية للإسكان كونها الذراع الاستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ودورها التنموي الفاعل عبر تعزيز المعروض العقاري بتنفيذها مشاريع نوعية ومتكاملة، تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن تصدّرها شركات التطوير العقاري في الخليج العربي وشمال أفريقيا يعكس نجاح منظومة الإسكان في المملكة والأثر الواضح للجهود المبذولة في خدمة الأسر السعودية.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان NHC هي أكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 307 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتجاوز 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.