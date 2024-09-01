السعودية ضمن أهم 10 مستوردين للمانجو الباكستانية بقيمة 1.3 مليون دولار

قالت وزارة التجارة الباكستانية إن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أهم عشر دول تستورد فاكهة المانجو الباكستانية.
ووفقًا للأرقام، استوردت السعودية مانجو بقيمة 1.3 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية من باكستان؛ بينما تعتبر الولايات المتحدة وبريطانيا الوجهتين الأوليين للمانجو الباكستانية.
وتنتج باكستان حوالى 1.8 مليون طن متري من المانجو؛ حيث ينتج 70% منها في إقليم البنجاب و29% في إقليم السند؛ بينما ينتج إقليم خيبر بختونخوا نسبة 1% فقط، وتصدر إنتاجها إلى 42 دولة حول العالم.
تشير التقارير الباكستانية إلى ارتفاع ملحوظ في الصادرات الباكستانية المتجهة إلى السعودية في عام 2024 مقارنة بالعام السابق؛ مما يعكس زيادة الطلب على المانجو الباكستانية في السوق السعودي.