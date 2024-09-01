السعودية ضمن أهم 10 مستوردين للمانجو الباكستانية بقيمة 1.3 مليون دولار

وتنتج باكستان حوالى 1.8 مليون طن متري من المانجو؛ حيث ينتج 70% منها في إقليم البنجاب و29% في إقليم السند؛ بينما ينتج إقليم خيبر بختونخوا نسبة 1% فقط، وتصدر إنتاجها إلى 42 دولة حول العالم.