"جامعة الملك عبدالله" تختار "هيوليت باكارد إنتربرايز" لبناء أقوى نظام حاسوب عملاق بالشرق الأوسط

وتم تجهيز النظام الجديد بأكثر من 2800 من رقائق NVIDIA Grace Hopper Superchips، ومسرعات وحدة المعالجة المركزية/ وحدة معالجة الرسومات (GPU) المترابطة بإحكام، سيمكن حاسوب شاهين3 العملاق من تطوير تقنيات جديدة وقابلة للتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي الأساسية مثل التعلم العميق، والتعلم المعزز، والتعلم الموحد، والحوسبة المرئية، والطبيعية ومعالجة اللغة، وكذلك توفير فرص فريدة لتوسيع نطاق أعباء العمل التقليدية للحوسبة عالية الأداء، بالإضافة إلى أن القسم المسرع في وحدة معالجة الرسوميات، ستسهل الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي التطبيقي في تطبيقات العلوم والهندسة، بما في ذلك الكيمياء الحاسوبية وعلم الأحياء وعلوم المواد، والتي كانت في السابق غير مجدية نظراً للطبيعة الواسعة النطاق لمجموعات البيانات المنتجة والمستخدمة في كاوست. وخلال السنوات القادمة ستزداد التطبيقات، حيث من المتوقع أن يقدم شاهين 3 أداء يبلغ 100 بيتافلوب/ ثانية وقدرات نمذجة الذكاء الاصطناعي المتميزة.