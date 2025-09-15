فلاورد تنشر تقرير الاستدامة الأول لعام 2024: خطوات وإنجازات نحو مستقبل مسؤول

إن إصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2024 لا يُعد مجرد إنجاز في سجل فلاورد، بل هو بداية مسار طويل نحو صناعة أكثر وعياً وتأثيراً. هذه الخطوة تؤكد التزام فلاورد بأن تكون جزءاً فاعلاً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في بناء اقتصاد دائري مزدهر يوازن بين النمو والمسؤولية. وتؤمن فلاورد أن تجربة الإهداء ليست مجرد باقة زهور أو هدية جميلة، بل رسالة عميقة تُجسّد قيم المسؤولية والابتكار، وتترك أثراً طيباً يتجاوز لحظة الإهداء ليصل إلى المجتمع والبيئة معاً. وبهذا تؤسس فلاورد لفصل جديد في رحلتها، فصلٍ تتقاطع فيه الجماليات مع الاستدامة، وتلتقي فيه العاطفة مع المسؤولية، لتقود قطاع الإهداء نحو مستقبل أكثر وعياً.