"الإسعاف الجوي" بـ"هلال الجوف" يباشر نقل أول حالة مرضية بين مستشفيات المنطقة

باشر الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نقل أول حالة لمريض يحتاج إخلاءً طبيًّا متقدمًا من مستشفى محافظة دومة الجندل العام إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا.