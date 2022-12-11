"الحجرف" يؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون الخليجية - السويسرية بما يخدم المصالح المشتركة

وناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية سويسرا الاتحادية، كونها تمثل محطة نوعية في المجالات المتنامية كافة وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.