رئيس "الموارد البشرية الأمريكية" في لقاء بمعهد الإدارة: "92%" من الباحثين عن عمل يرغبون في المنظمات التي تتعاطف معهم

كما أشارت تلك الدراسات إلى أن "97%" من الموظفين يعتقدون أن التفهُّم والتعاطف مع الموظف من أهمّ خصائص الثقافة التنظيمية الصحية، وأن "92%" من الباحثين عن الوظائف يبحثون عن المنظّمات التي تُبدي تفهُّمًا وتعاطُفًا مع الموظفين، وأن "88%" من الموظفين يعتقدون أن المديرين المتفهّمين والمتعاطفين يُعَدُّون أفضلَ مشرفين، ولا شك أنّ مثل هذه المؤشرات تتطلّبُ تحوُّلًا ملموسًا في ممارسات الموارد البشرية في المنظمات لتلبية هذه التطلعات.