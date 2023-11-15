رئيس "الموارد البشرية الأمريكية" في لقاء بمعهد الإدارة: "92%" من الباحثين عن عمل يرغبون في المنظمات التي تتعاطف معهم

في خطوةٍ مهمّةٍ نحو تعزيز وتبادُل الخبرات في مجال إدارة الموارد البشرية؛ قام الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية "SHRM" جوني تايلور، بزيارة المملكة للمرة الأولى.
وخلال زيارته قام "تايلور" بتنفيذ لقاءٍ في معهد الإدارة العامة تحت عنوان "إعادة النظر في طُرق إعداد قادة المستقبل"؛ حيث ناقشَ أحدثَ الاتجاهات والممارسات العالمية في تطوير الموارد البشرية وإعداد القيادات.
موضحًا أن التغيير أصبح السمة البارزة في بيئة الأعمال، وأنّ ثَمَّة حاجةً ملحّة لتحوُّل الموارد البشرية في المنظمات كي تتواكبَ مع هذه التغييرات، وتتمركز حول الموظف، ولاسيما بعد جائحة كوفيد 19؛ إذ أشارت الدراسات إلى أن الموارد البشرية في المنظمات في 2020 كانت تُركِّز على العمل عن بُعد، وتسعى للأمان الوظيفي والصحة الجسدية، بينما في المستقبل أصبحت تُركِّز على المرونة وتنمية المهارات والصحة النفسية.
كما أشارت تلك الدراسات إلى أن "97%" من الموظفين يعتقدون أن التفهُّم والتعاطف مع الموظف من أهمّ خصائص الثقافة التنظيمية الصحية، وأن "92%" من الباحثين عن الوظائف يبحثون عن المنظّمات التي تُبدي تفهُّمًا وتعاطُفًا مع الموظفين، وأن "88%" من الموظفين يعتقدون أن المديرين المتفهّمين والمتعاطفين يُعَدُّون أفضلَ مشرفين، ولا شك أنّ مثل هذه المؤشرات تتطلّبُ تحوُّلًا ملموسًا في ممارسات الموارد البشرية في المنظمات لتلبية هذه التطلعات.
وتطرَّق "جوني" إلى موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف، خاصةً في مجال الموارد البشرية؛ حيث أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي مثلما يُمثِّل تحديًا، فهو أيضًا يفتح آفاقًا رحبةً ويتيح فرصًا جديدةً في مجال الموارد البشرية، غير أن الذكاء الاصطناعي وحدَه لا يمكن أن يحلَّ محلَّ العنصر البشري، وإنما تلاقح أو امتزاج الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري معًا هو الذي يُحقِّق زيادةَ العائد على الاستثمار.
وفي تعليقه على اللقاء، قال "تايلور": "إنَّ فرصة التواصل مع المهنيين في مجال إدارة الموارد البشرية في المملكة، تعدُّ خطوةً مهمة نحو بناء جسور التعاون في مجالات الموارد البشرية، فنحن نشهدُ تغييراتٍ متسارعةً في سوق العمل العالمي؛ لذا من الضروري مشاركة المعرفة والخبرات لضمان تطوير قادة قادرين على مواجهة تحديات المستقبل".
وتعقيبًا على هذا اللقاء قال مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة عبد الرحمن الشعيل، وعضو لجنة الاعتماد المهني في الجمعية: "نحن فخورون بأن نستضيف شخصيةً بارزةً مثل "جوني تايلور"، فهذه الزيارة تُمثِّل فرصةً كبيرة لتبادُل الخبرات والتعلُّم من أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الموارد البشرية".
وأضاف "الشعيل": أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجُّهات المعهد بقيادة المدير العام الدكتور بندر السجان، من حيث تعزيز تبادل الخبرات والمعارف مع بيوت الخبرة العالمية.
الجدير بالذكر أن جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية "SHRM" تعتبر أكبرَ جمعية مهنية لإدارة الموارد البشرية في العالم، وتضمُّ أكثرَ من "300" ألف عضو في أكثر من "165" دولةً، وتُقدِّم العديدَ من الشهادات والبرامج المتخصِّصة في مجالات الموارد البشرية، ويعدُّ معهد الإدارة العامة أحد أبرز شركاء الجمعية في المنطقة في مجال نَقْل المعرفة والتجارب والخبرات في مجالات الموارد البشرية وتطويرها.