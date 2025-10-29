رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المختار ولد داهي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.