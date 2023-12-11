مرشدك الزراعي.. "فراشة المشمش" الحرشفية تسبّب أضراراً كبيرة وهذه طرق المكافحة

أوضح الإرشاد الزراعي أن فراشة المشمش الحرشفية من الحشرات التي تسبّب أضراراً كبيرة لأشجار المشمش.
وحذّر المهندس عبدالرحمن المسند؛ أن أبرز أضرار هذه الفراشة هو تغذيها على الأوراق، وفي حالة الإصابة الشديدة بها تصبح الأغصان شبه خالية من الأوراق؛ ما يتسبّب في ضعف الشبكة وقلة إنتاجها.
وأضاف المسند؛ في فيديو توعوي على حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه لمكافحة هذه الحشرة يجب العناية التامة، مثل: التعشيب حول الأشجار، والتسميد المتوازن، والرش باستعمال المبيدات الحشرية الجهازية الاختيارية، حتى لا تؤثر في الأعداء الطبيعية.