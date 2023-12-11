مرشدك الزراعي.. "فراشة المشمش" الحرشفية تسبّب أضراراً كبيرة وهذه طرق المكافحة

وأضاف المسند؛ في فيديو توعوي على حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه لمكافحة هذه الحشرة يجب العناية التامة، مثل: التعشيب حول الأشجار، والتسميد المتوازن، والرش باستعمال المبيدات الحشرية الجهازية الاختيارية، حتى لا تؤثر في الأعداء الطبيعية.