أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة على موعد مع أكبر أولمبياد وطني في السعودية

وتهدف تلك التظاهرة إلى صناعة جيل وطني واعد من المبرمجين والمتمكنين من تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين الشباب والارتقاء بهم، بوصفهم الطاقة التي لا تنضب، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنمية القدرات البشرية في جميع المجالات، ومنها في التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونها خطوة مهمة لشحذ همم الشباب والفتيات على الالتحاق بالأولمبياد الوطني بوصفه حدثاً وطنياً يسهم في بناء جيل جديد واعٍ بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت جزءاً مهماً في حياتنا ومنظومات الأعمال بمختلف مساراتها.