غطاء نباتي وفوائد جمة.. "أشجار العرعر".. أيقونة جمال تزين جبال المدينة الشاهقة

ومن جبل ادقس جنوبي المدينة المنوّرة، وثّق المصوّر محمد بن عويد، صوراً متعددة لأشجار العرعر التي تشتهر بنموها وتكاثرها في هذا الجبل منذ العصور القديمة، وتتميز بأنها من الأشجار الجذابة الظليلة وذات الرائحة المنعشة لما تحتويه أوراقها من كميات وفيرة من الزيوت الطيارة، وتعمل على تعديل المناخ وتلطيفه وتحسين التربة وزيادة خصوبتها ومقاومة التلوث الجوي وكسر شدة الرياح وتقليل الضوضاء، إضافة إلى الناحية الجمالية.