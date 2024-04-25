"كان للموقف هيبة".. "الشمري" يتحدّث عمّا دار بينه وبين أمير الشرقية في حفل التخرج

وأردف "الشمري": موهبة الإلقاء هي موهبة زرعتْها فيّ والدتي منذ الصغر، ومنذ المرحلة الابتدائية بدأت الانطلاقة، ثم حقّقت في المرحلة المتوسطة جائزة التميز في إدارة تعليم حفر الباطن؛ حيث قدمت خطابًا عن رؤية المملكة 2030، ضمن مسابقات الإدارة للإلقاء والخطابة، إضافة إلى أن المرحلة الثانوية اكتسبت فيها العديد من المهارات إلى المرحلة الجامعية التي صقلت فيها نفسي وتنامت فيها موهبتي، إلى أن أصبحت مقدمًا لحفل الجامعة لمدة ثلاث سنوات ماضية "حفل التخرج الـ43، و44، و45"، إضافة إلى المحافل الأخرى التي تخصّ الجامعة، وهذا شجّعني كثيرًا لأطور من مهارتي من خلال الممارسة والاجتهاد في الإلقاء والخطابة، وأطمح إلى أن أكون مذيعًا، أو ألتحق بإحدى الإذاعات في المملكة أو القنوات الفضائية، وهذا يدعمني كثيرًا.