"كان للموقف هيبة".. "الشمري" يتحدّث عمّا دار بينه وبين أمير الشرقية في حفل التخرج

أبدى الطالبُ ريان الشمري من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل؛ سعادتَه بمصافحة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بعد إلقائه لكلمة تقديم حفل التخرج "45"، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش، ونوّاب الجامعة، وضيوفها.
وقال "الشمري" في حديثه لـ"سبق": طلبُ أمير المنطقة الشرقية لي بعد إلقاء كلمة الحفل منحني شعورًا لا يوصف، خاصة أن ذلك تمّ وسط حضور كبير من الخريجين وأولياء أمورهم والمسؤولين؛ فكانت للموقف هيبة، وهذه اللفتة غير مستغربة على سموّه الكريم في دعم الشباب ومساندتهم في كافة المجالات والتخصصات.
وأضاف: ما قاله لي الأمير هو الدعاء بالتوفيق والنجاح، وأرى أن هذه اللفتة غير مستغربة من سموّه الكريم؛ فهو أمير الفصاحة والإبداع.
وأردف "الشمري": موهبة الإلقاء هي موهبة زرعتْها فيّ والدتي منذ الصغر، ومنذ المرحلة الابتدائية بدأت الانطلاقة، ثم حقّقت في المرحلة المتوسطة جائزة التميز في إدارة تعليم حفر الباطن؛ حيث قدمت خطابًا عن رؤية المملكة 2030، ضمن مسابقات الإدارة للإلقاء والخطابة، إضافة إلى أن المرحلة الثانوية اكتسبت فيها العديد من المهارات إلى المرحلة الجامعية التي صقلت فيها نفسي وتنامت فيها موهبتي، إلى أن أصبحت مقدمًا لحفل الجامعة لمدة ثلاث سنوات ماضية "حفل التخرج الـ43، و44، و45"، إضافة إلى المحافل الأخرى التي تخصّ الجامعة، وهذا شجّعني كثيرًا لأطور من مهارتي من خلال الممارسة والاجتهاد في الإلقاء والخطابة، وأطمح إلى أن أكون مذيعًا، أو ألتحق بإحدى الإذاعات في المملكة أو القنوات الفضائية، وهذا يدعمني كثيرًا.
وتابع: هناك الكثير من الشباب هم ريان الشمري يحملون في عقولهم الفكر والعلم والعمل والطموح لتحقيق المزيد من التطلعات والمنافسة العالية والهمة الكبيرة لخدمة المملكة العربية السعودية ورفع رايتها عاليًا على كافة المجالات والتخصصات.