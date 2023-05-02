ضمن رحلات الإجلاء التي نفّذتها المملكة.. "مطارات جدة" تودع 231 مسافراً للهند

تأتي هذه الرحلات استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيه القيادة الرشيدة لنقل وإجلاء ركاب الدول الصديقة والشقيقة، حيث وفّرت مطارات جدة كل سُبل الراحة للمسافرين بدعمٍ من القطاعات الحكومية والأهلية، بمتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة.