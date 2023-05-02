ضمن رحلات الإجلاء التي نفّذتها المملكة.. "مطارات جدة" تودع 231 مسافراً للهند

غادرت بعد منتصف ليلة أمس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طائرة هندية على متنها 231 مسافراً من الجالية الهندية إلى بلادهم بعد وصولهم بحراً من السودان.
يأتي ذلك استمراراً لتشغيل الرحلات الجوية المخصّصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم، كإسنادٍ لعمليات الإجلاء التي نفّذتها المملكة من جمهورية السودان.
وتمّ توديع ركاب الرحلة بالورد في حضور عدد من المسؤولين بهيئة الطيران المدني وشركة مطارات جدة والجهات الحكومية والتشغيلية بالمطار وسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة المسافرين وسلامتهم.
تأتي هذه الرحلات استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيه القيادة الرشيدة لنقل وإجلاء ركاب الدول الصديقة والشقيقة، حيث وفّرت مطارات جدة كل سُبل الراحة للمسافرين بدعمٍ من القطاعات الحكومية والأهلية، بمتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة.