تعيين مرشح المملكة رئيسًا لفريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تعيين مرشح المملكة العربية السعودية العقيد ناصر بن فهد السبيعي رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، وذلك لمدة عامين.
وجاء القرار خلال ختام الدورة العادية الـ164 للمجلس، التي عُقدت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة، حيث تم أيضًا تعيين المرشح القطري السفير سعد بن محمد التميمي رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لمدة عامين، وتعيين السفير الفلسطيني فائد مصطفى أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مباشرته العمل.
كما وافق المجلس على تجديد التعاقد لمدة عام مع رؤساء بعثات الجامعة في مدريد، وبرلين، وباريس، والأرجنتين، ونيودلهي، وموسكو، ولندن، إضافة إلى رئيس مكتب الجامعة في الصومال، بنفس شروط التعاقد الحالية.
وأقرّ المجلس التعاقد مع مرشح دولة فلسطين السفير إبراهيم الزبن، لرئاسة إحدى بعثات أو مكاتب الجامعة العربية الشاغرة في الخارج، لمدة عامين، وفق النظام المعمول به في الأمانة العامة.