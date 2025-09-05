تعيين مرشح المملكة رئيسًا لفريق الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب

وجاء القرار خلال ختام الدورة العادية الـ164 للمجلس، التي عُقدت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة، حيث تم أيضًا تعيين المرشح القطري السفير سعد بن محمد التميمي رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لمدة عامين، وتعيين السفير الفلسطيني فائد مصطفى أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مباشرته العمل.