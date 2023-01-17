أمانة الرياض صادرت 323 كجم من مواد غذائية وأوانٍ غير صالحة بمهرجان الإبل

اختتمت أمانة منطقة الرياض مشاركتها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابعة، الذي نظمه نادي الإبل تحت شعار "همة طويق" في الصياهد بالرياض، بعد أن نفذت فرقها الميدانية خدمات متنوعة من خلال جولات رقابية، وإصحاح بيئي، وأعمال التشجير والزراعة، والتشغيل والصيانة، وتنظيم المخيمات، إلى جانب استقبال البلاغات على الرقم 940، والعمليات المشتركة.