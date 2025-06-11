"حياتنا" تختتم المرحلة الثانية من مشروع "صحة حاج" وتطلق الثالثة في محيط الحرمين

كما شملت الإنجازات تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية مباشرة لنحو 7000 حاج في محيط مراكز "نسك عناية"، فضلاً عن الوصول إلى عشرات الآلاف من الحجاج عبر المنشورات الرقمية والشاشات التوعوية، وتوزيع أكثر من 80 منشورًا توعويًا بثماني لغات، من بينها اللغة العربية، بالإضافة إلى بث الرسائل التوعوية عبر تطبيق "نسك" لكافة الحجاج المستخدمين له.