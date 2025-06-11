"حياتنا" تختتم المرحلة الثانية من مشروع "صحة حاج" وتطلق الثالثة في محيط الحرمين

اختتمت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" المرحلة الثانية من مشروع "صحة حاج"، وهي مرحلة أداء النسك، التي نفذتها ضمن مراكز "نسك عناية" التابعة لوزارة الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وقد عاد الفريق الإداري والفني المعني بهذه المرحلة إلى مدينة الرياض مع نهاية ذروة الموسم، يوم الاثنين 13 ذو الحجة، بعد إتمام مرحلتين محوريتين، "مرحلة ما قبل النسك ومرحلة أداء النسك".
وخلال هاتين المرحلتين، تمكن المتطوعون المشاركون في المشروع من تحقيق إنجازات نوعية، تمثلت في تقديم خدمات إسعافية وقياسات صحية لأكثر من 1660 حاجًا من 66 جنسية، من بينهم نحو 400 حاج استدعت حالاتهم تدخلًا إسعافيًا، إلى جانب إجراء أكثر من 7000 قياس صحي.
كما شملت الإنجازات تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية مباشرة لنحو 7000 حاج في محيط مراكز "نسك عناية"، فضلاً عن الوصول إلى عشرات الآلاف من الحجاج عبر المنشورات الرقمية والشاشات التوعوية، وتوزيع أكثر من 80 منشورًا توعويًا بثماني لغات، من بينها اللغة العربية، بالإضافة إلى بث الرسائل التوعوية عبر تطبيق "نسك" لكافة الحجاج المستخدمين له.
يُذكر أن المرحلة الثالثة من المشروع، وهي "مرحلة ما بعد النسك"، قد انطلقت يوم الثلاثاء 14 ذو الحجة، حيث يواصل متطوعو الجمعية تقديم الخدمات الصحية والتوعوية في المراكز المحيطة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حتى نهاية شهر ذي الحجة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فيصل بن يعقوب المزروع، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الجهود تأتي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وتهدف إلى دعم وتعزيز الصحة العامة لضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها، وانطلاقًا من رؤية الجمعية في الريادة بمجال التوعية الصحية.