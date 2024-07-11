جامعة جازان تحذر من حسابات احتيالية تروج لضمان القبول مقابل مبالغ مالية

حذرت جامعة جازان على لسان متحدثها الرسمي "موسى محرق" من الحسابات المجهولة التي تنشط على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والقروبات خلال فترة القبول، وتروج لضمان القبول مقابل دفع مبالغ مالية وقيامها بانتحال أسماء عدد من الموظفين والموظفات وطلب بيانات شخصية من المتقدمين للقبول؛ بهدف الاحتيال.