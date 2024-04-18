ديوان المظالم يُنجز أكثر من 67 ألف جلسة قضائية رقمية خلال الربع الأول من العام 2024م

أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى التي أُنجزت بالمحاكم التابعة له في جميع مناطق المملكة وفي مختلف مراحل التقاضي فيها؛ بلغ 42.716 دعوى، عُقِد لها 67.334 جلسة قضائية رقمية؛ وذلك خلال الربع الأول من العام 2024م.