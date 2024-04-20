مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.120 كلجم من التمر في عدة ولايات بالبرازيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 2.120 كيلوجرامًا من التمر على الأسر الأكثر احتياجًا في ولايات: (باهيا، وسيارا، وبارايبا، وبيرنامبوكو، وسيرجيبي، وريو غراندي دو نورتي) بالمنطقة الشمالية من جمهورية البرازيل الاتحادية، استفاد منها 1.060 فردًا؛ وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل والدول المجاورة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس، 348 حقيبة إيوائية، و148 خيمة للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية رازح بمحافظة صعدة، استفاد منها 1.918 فردًا بواقع 348 أسرة؛ وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة المنفّذ في الجمهورية اليمنية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في اليمن في مختلف محافظاته؛ للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
وسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 25 طنًّا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية كينيا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا ناصر بن محمد الفريدي، والنائب الأول والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في كينيا كالوم جاردنر، ومسؤولة الشراكات ببرنامج الأغذية العالمي في كينيا ألكسندرا بالدوين.
ووقّع برنامج الأغذية العالمي في مقره، على مذكرة تَسَلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بمدينة مومباسا؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في كينيا.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يوميًّا على العائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.
كذلك قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ370 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر فبراير من عام 2024م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 1.802 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 57% ونسبة الإناث 43%؛ بينما شكّلت نسبة النازحين 18% والمقيمين 82% من إجمالي المستفيدين؛ حيث تم توزيع الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة -ممثلةً في المركز- لرفع إمكانات القطاع الصحي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.