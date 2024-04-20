مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.120 كلجم من التمر في عدة ولايات بالبرازيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 2.120 كيلوجرامًا من التمر على الأسر الأكثر احتياجًا في ولايات: (باهيا، وسيارا، وبارايبا، وبيرنامبوكو، وسيرجيبي، وريو غراندي دو نورتي) بالمنطقة الشمالية من جمهورية البرازيل الاتحادية، استفاد منها 1.060 فردًا؛ وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل والدول المجاورة.