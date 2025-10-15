"عِش بصحة".. أكبر فعالية توعوية تفاعلية في ملتقى الصحة العالمي 2025

في خطوة تعكس التقدّم المتسارع للمملكة في الابتكار الصحي، تُطلق وزارة الصحة مبادرة "مساحة عِش بصحة" ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار "استثمر في الصحة"، بمشاركة قادة ومبتكرين من أكثر من 130 دولة.