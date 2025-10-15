"عِش بصحة".. أكبر فعالية توعوية تفاعلية في ملتقى الصحة العالمي 2025

في خطوة تعكس التقدّم المتسارع للمملكة في الابتكار الصحي، تُطلق وزارة الصحة مبادرة "مساحة عِش بصحة" ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر المقبل في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار "استثمر في الصحة"، بمشاركة قادة ومبتكرين من أكثر من 130 دولة.
وتُعد "عِش بصحة" أكبر فعالية توعوية تفاعلية تُعنى بنمط الحياة الصحي، تمتد على مساحة 3000 متر مربع، وتضم أكثر من 70 تجربة تفاعلية، موزعة على ست مناطق مبتكرة تمزج بين المتعة والمعرفة والتقنية، في تجربة استثنائية تهدف لتعزيز الوعي الصحي وتحفيز الزوار على تبنّي أنماط حياة متوازنة.
وتشمل منطقة التغذية فعاليات غير تقليدية مثل "اعصر عصيرك بالدراجة"، والطهي الحي، وتحديات "اطبخها صح"، إضافة إلى جدار "كم فيها سكر؟"، فيما توفّر واحة الصحة النفسية والنوم بيئة تفاعلية متكاملة تشمل عيادات ومعامل وتجارب تقنية لتحسين جودة النوم والتوازن الذهني.
أما منطقة التحديات، فتمنح الزوار فرصة ممارسة الرياضة بطريقة محفزة، من خلال منافسات مثل كرة السلة وحارس المرمى الافتراضي، إضافة إلى مضمار "امش 30" الذي يحفّز الزوار على احتساب خطواتهم عبر تطبيق "صحتي" وتوثيقها في جواز صحي رقمي.
وتقدّم منطقة المسرح عروضًا مميزة، منها قصص ملهمة لأشخاص تغلّبوا على تحديات صحية، ولقاءات مع خبراء وممارسين صحيين، إلى جانب فقرات "ستاند أب كوميدي" ومسابقات تفاعلية بجوائز محفزة.
ودعت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين والمهتمين إلى زيارة "مساحة عِش بصحة"، والاستفادة من التجربة الفريدة التي تُمثل مزيجًا من التوعية والترفيه، مؤكدة أن التسجيل متاح عبر الرابط