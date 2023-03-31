بحضور أكثر من 500 صائم.. "الشؤون الإسلامية" تقيم مائدة إفطار رمضاني في ثاني أكبر جوامع أستانا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مائدة إفطار رمضاني بحضور أكثر من 500 صائم، في جامع "حضرة سلطان" الذي يعد ثاني أكبر جامع في العاصمة أستانا بجمهورية كازاخستان.
جاء ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة في جمهورية كازاخستان، في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم تماشياً مع دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وخلال المأدبة التي حضرها القائمون على المسجد الذي يعد ثاني أضخم مسجد في الجمهورية بحضور عددٍ من المواطنين الكازاخستانيين؛ أكّد إمام مسجد حضرة سلطان الشيخ تامر بن دارخان، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين من البرامج المهمة التي تعزّز روابط المودة والأخوة بين المملكة العربية السعودية والشعب الكازاخي.
وشكر "دارخان" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، جهودهم المباركة في تلمُّس حاجات المسلمين وتلبيتها خلال هذا الشهر المبارك، مثنياً على دور وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرنامج بما يحقّق تطلعات ويلبي احتياجات المسلمين في جمهورية كازاخستان.
وعبّر المواطنون الكازاخستانيون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الكريم، لما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين، وخاصة في شهر رمضان المبارك، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لما فيه خير الشعب السعودي والشعوب الإسلامية كافة.
ويعد مسجد جامعي "حضرة سلطان" من أبرز المعالم السياحية الحديثة في العاصمة، واستمر بناؤه ثلاث سنوات متتالية، وشيد على أرض مساحتها 11 هكتاراً، تضم 17.8 هكتار من المباني الطابقية والمرافق الملحقة بالمسجد.