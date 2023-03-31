بحضور أكثر من 500 صائم.. "الشؤون الإسلامية" تقيم مائدة إفطار رمضاني في ثاني أكبر جوامع أستانا

جاء ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة في جمهورية كازاخستان، في إطار الجهود التي تقدمها لخدمة المسلمين بالعالم تماشياً مع دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.