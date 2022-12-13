الدفاع المدني بمحافظة العرضيات ينفذ فرضية إنقاذ غريق بسد وادي قنونا

الجدير بالذكر أن تطبيق هذه الفرضيات يأتي بصفة دورية، ولتدارك أي ملحوظات يمكن أن تظهر في مثل هذه العمليات النوعية للدفاع المدني، ولرفع جاهزية منسوبي البحث والإنقاذ، وتعريف المتنزهين بكيفية التعامل في مثل هذه الحالات.