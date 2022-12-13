الدفاع المدني بمحافظة العرضيات ينفذ فرضية إنقاذ غريق بسد وادي قنونا

نفذ الدفاع المدني، وبمشاركة عدة جهات فرضية، إنقاذ غريق بسد "وادي قنونا" بمحافظة العرضيات، اليوم الثلاثاء.
وشارك في الفرضية عددٌ من الجهات من بينها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، والشرطة، والهلال الأحمر، ومستشفى نمرة.
وشارك في فرضية الإنقاذ "فرق الإنقاذ المائي" التي ضمت غواصين، وسباحين، وسائقي قوارب، بالإضافة إلى فرق وسائل البحث، وفرقة الإسعاف.
الجدير بالذكر أن تطبيق هذه الفرضيات يأتي بصفة دورية، ولتدارك أي ملحوظات يمكن أن تظهر في مثل هذه العمليات النوعية للدفاع المدني، ولرفع جاهزية منسوبي البحث والإنقاذ، وتعريف المتنزهين بكيفية التعامل في مثل هذه الحالات.
كما نفذ العاملون عدة مهارات في البحث والإنقاذ والانتشال في المياه عديمة الرؤية، كما تم استخدام العديد من التجهيزات الحديثة، وتم تطبيق كافة المهارات المختلفة في التدخل بحوادث الإنقاذ المائي.