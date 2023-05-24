سيارات لينك اند كو الفخمة تدشن رسمياً في المملكة

دشنت رسمياً شركة الجبر التجارية وكالتها للعلامة التجارية المميزة في صناعة السيارات الفخمة لينك اند كو في السوق السعودي، من خلال حفل ضخم احتضنه مركز الظهران للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد كبير من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية والمهتمين بصناعة السيارات والمسؤولين في شركة الجبر التجارية وشركة لينك اند كو، حيث جاء التدشين بعد أشهر من إعلان الشركة عن حصولها على وكالة سيارات لينك اند كو في المملكة وتحديداً في الربع الأخير من العام الماضي 2022.
وانطلقت لأول مرة في عام 2016 في برلين بألمانيا لتأخذ مكاناً مميزاً في قطاع السيارات متوسطة الفخامة في فترة وجيزة انتشرت خلالها في سبع دول أوروبية بالإضافة إلى الصين، حققت خلالها نجاحات هائلة وحصلت على جوائز مرموقة وتصدرت العديد من الاستطلاعات العالمية بفضل جودة أدائها وروعة تصاميمها.
ولقد تحدث خلال الحفل الأستاذ عبدالسلام الجبر العضو المنتدب في شركة الجبر التجارية قائلاً: دأبت شركة الجبر التجارية منذ بداية عملها على تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها، واليوم بعد أربعة وستين عاماً ما زالت مستمرة في تطوير منافذها البيعية ومراكز خدمات ما بعد البيع ومهارات منسوبيها لتقدم تجربة فريدة لعملائها. هذا الاستمرار والتطور كان بتوفيق الله أولاً، ثم بجهود العاملين فيها.
واليوم يأتي هذا التدشين بعد رحلة بحث طويلة مبنية على عدد من المعايير من أهمها الجودة، وتميّز خدمات الصيانة، ووفرة قطع الغيار، والتقنيات الحديثة، والأشكال العصرية.. وغيرها، وعندما توفّرت فرصة تلبي احتياج السوق، وتوفّر منتجات متنوعة مناسبة، وإدارة محترفة وواعية، كان القرار بإطلاق Lynk&Co.
فشركة Lynk&Co وهي أحد أهم العلامات التجارية الواعدة التي تنتمي لمجموعة رائدة في عالم السيارات تتمثل في شركات جيلي، وفولفو، ولوتس، وميني، وتاكسي لندن، والحصة الأكبر في مرسيدس بنز، بالإضافة لدخولها في مضمار السيارات الصديقة للبيئة من خلال علامة زيكر الفاخرة، وعلامة رادار للنقل التجاري، كما تمتلك المجموعة شركات أخرى من أبرزها شركة المروحيات الحديثة، وشركة الأقمار الصناعية، وتقدم خدمات استثنائية في المسؤولية الاجتماعية في التعليم من خلال التبرع بست كليات تقنية وجامعتين.
وامتداداً لحرصها على تكامل الخدمات المقدمة للعميل، فقد تأسست شركة الجبر للتمويل لتوفير الحلول التمويلية الميسرة، وشركة الجبر لتأجير السيارات لتوفير خدمة التأجير اليومي وخدمة التأجير التشغيلي، وشركة الوسام للدعم اللوجستي والتي وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة Lynk&Co لتوزيع قطع الغيار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبإذن الله سوف تغطي شبكة فروع Lynk&Co خلال الأشهر القادمة المناطق الشرقية والوسطى والغربية، يعقبها مناطق أكثر مع بداية العام القادم.
من جانبه، أكد الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية بأن الشركة عملت منذ توقيع اتفاقية الحصول على وكالة سيارات لينك اند كو في السوق السعودي على تجهيز البنية التحتية بشكل كامل بالاعتماد على الخبرة الطويلة التي تملكها شركة الجبر التجارية في هذا المجال، وتم التركيز على خدمات ما بعد البيع في مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار بنفس القدر الذي يتم فيه التركيز على المعارض التي تم افتتاح أولها قبل أيام في الدمام وسيتوالى افتتاح المعارض في مدن المملكة تباعاً.