سيارات لينك اند كو الفخمة تدشن رسمياً في المملكة

من جانبه، أكد الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية بأن الشركة عملت منذ توقيع اتفاقية الحصول على وكالة سيارات لينك اند كو في السوق السعودي على تجهيز البنية التحتية بشكل كامل بالاعتماد على الخبرة الطويلة التي تملكها شركة الجبر التجارية في هذا المجال، وتم التركيز على خدمات ما بعد البيع في مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار بنفس القدر الذي يتم فيه التركيز على المعارض التي تم افتتاح أولها قبل أيام في الدمام وسيتوالى افتتاح المعارض في مدن المملكة تباعاً.