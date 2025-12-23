"المدينة العالمية" بالدمام.. وجهة سياحية تجمع ثقافات العالم في مكان واحد

ويقع المشروع في مدينة الدمام، قرب بحيرة سيهات، على مساحة 250 ألف متر مربع، وقد شارف على اكتمال مرحلته الأولى. ويضم بحيرة صناعية مركزية تعد محورًا للأنشطة والفعاليات السياحية والبحرية، إلى جانب مسرح يتسع لـ7,000 شخص، مع إمكانية رفع طاقته إلى 10,000 زائر، ليكون منصة رئيسة للعروض المباشرة.