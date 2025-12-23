"المدينة العالمية" بالدمام.. وجهة سياحية تجمع ثقافات العالم في مكان واحد

يرسم مشروع "المدينة العالمية" ملامح وجهة سياحية وترفيهية جديدة في المنطقة الشرقية، كأحد أبرز المشروعات الاستثمارية النوعية، التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية على مدار العام، وتستقطب الزوار من مختلف مدن المملكة والدول الخليجية والعالم.
ويقع المشروع في مدينة الدمام، قرب بحيرة سيهات، على مساحة 250 ألف متر مربع، وقد شارف على اكتمال مرحلته الأولى. ويضم بحيرة صناعية مركزية تعد محورًا للأنشطة والفعاليات السياحية والبحرية، إلى جانب مسرح يتسع لـ7,000 شخص، مع إمكانية رفع طاقته إلى 10,000 زائر، ليكون منصة رئيسة للعروض المباشرة.
ويحتوي المشروع كذلك على سوق عائم، ومسرح مفتوح، ومدينة ألعاب حديثة، ومطاعم متنوعة، ومرافق متعددة، بالإضافة إلى مضامير مشاة، ما يجعله محطة رئيسة للسياحة والترفيه وتجربة متميزة للأسر.
ويتميز "المدينة العالمية" بطابع معماري عالمي يجمع بين ثقافات الدول، عبر أجنحة تمثل خصوصيات كل دولة في المأكولات والمظاهر المعمارية والمنتجات المحلية، لتقدم للزوار تجربة تجمع الترفيه بالتنوع الثقافي.
وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المشروع يُعد وجهة سياحية واستثمارية متفردة، ويعكس الحراك الاستثماري المتنامي في المنطقة، مشيرًا إلى جاهزية الأجنحة والمرافق واقتراب موعد الافتتاح، بعد الانتهاء من تنفيذ 15 جناحًا تمثل ثقافات متعددة من الخليج وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأشاد الجبير بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مؤكدًا أن المنطقة تتمتع بجاذبية كبيرة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.