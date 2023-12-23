مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة "قطرية" مع انحراف بالعمود الفقري بجراحة معقدة

وقال د. خليفة أن المريضة راجعت المستشفى وهي تشتكي من انحناء جانبي للعمود الفقري منذ صغرها، بدأت مؤخراً تعاني من آلام بالظهر، إضافة إلى صعوبة في ممارسة الحياة الطبيعة، أدت هذه الأعراض إلى تغيير نمط حياتها والحد من حركتها، وفور وصولها إلى المستشفى أجريت لها التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بينت إصابتها بحالة انحراف "جنف" مضاعف بدرجة الـ"60" للفقرات الصدرية، ودرجة 50 للفقرات القطنية ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وبعد اتخاذ كافة التدابير الطبية اللازمة لمثل هذه الحالات المعقدة، أخضعت الشابة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "20" من البراغي والقضبان المعدنية والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، واستخدمت في العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، مع فريق تخدير متمرس ومراقبة أعصاب وفريق تمريض ماهر إضافة الى مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها.