"العربية للطيران" تطلق مليون مقعد عبر جميع وجهاتها بأسعار تبدأ من 183 ريال فقط

تشغل "العربية للطيران" أسطول مكون من 83 طائرة إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم. وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية اخرى. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية والوجبات الخفيفة من قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة وبأسعار معقولة.